Hakende Friezen vragen met reuzenkleed aandacht op het Plein

Twee meter bij 140 centimeter lang is ieder van de 250 gehaakte dekens die vandaag door een groep Friezinnen op het Plein werd neergelegd. de kleurige deken is bedoeld om de aandacht te vestigen op Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In totaal hebben ze overigens al ruim 3.000 dekens binnen - ook afkomstig uit het buitenland.