Hal vol foodtrucks met zomereditie van Vissch

De afgelopen vier jaar werd het culinaire evenement in oktober gehouden. In 2018 ook, maar daar komt de zomereditie bij. ,,Net als dat het moeilijk is om vis onder de aandacht te brengen in Nederland, is het lastig om dat te doen met een evenement bij publiek'', verklaart organisator Peter Boelhouwer de extra dagen.

De data zijn bewust gekozen. Die zijn in het laatste weekend van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. ,,We hopen met de samenwerking met dat evenement meer publiek te trekken, dat mensen denken 'Stom dat we hier niet eerder naar toe zijn gegaan, wat is dit leuk'.''

Schol

In de sorteerhal komen vijftien foodtrucks waarin natuurlijk allerlei gerechten met vis worden bereid. Deze editie is er bijzondere aandacht voor de schol. Verder is er een demo-keuken waar restaurants uit de regio gaan koken en kunnen mensen met hun bedrijf een visborrel houden.