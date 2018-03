Half jaar cel geëist tegen spookrijder op A4

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk tegen de Pool Adam K. (24) die in mei vorig jaar vanaf Vlaardingen 17 kilometer lang onder invloed van drugs spookreed op de A4 en ter hoogte van Den Haag een ongeluk veroorzaakte. Hij zou niet meer terug naar de cel hoeven, want hij zat vorig jaar al vast van 17 mei tot 10 november.

Het slachtoffer van de botsing kampt nog met lichamelijke klachten en mist de speciaal voor hem gemaakte Volkswagen Caddy.

Het was op die zaterdagochtend van 13 mei een ravage op de A4 bij het Prins Clausplein. Twee auto’s lagen in de kreukels: de Audi van de Pool en de Volkswagen van een Zoetermeerse hovenier. De spookrijder was volgens de politie ‘helemaal van de wereld’ en probeerde te vluchten.

In de Haagse rechtbank zei K. gisteren dat hij zich weinig kan herinneren van de rit. Hij zou in Polen een pilletje van zijn toenmalige vriendin hebben gekregen tegen de hoofdpijn. Hij wist niet dat het amfetamine was. Maar zijn ex zegt hem niets te hebben gegeven.

Gereedschap

Het slachtoffer voelt zich ‘emotioneel verbonden’ met zijn auto. In de Caddy had hij speciale laatjes gemaakt voor zijn gereedschap. De man baalt ervan dat hij na bijna een jaar nog fysiotherapie nodig heeft voor zijn rug en nek. Hij zat wekenlang ziek thuis en kan niet alle fysieke arbeid aan, noch sporten.

De officier van justitie noemt het ‘best heftig’ wat er is gebeurd. Er hadden doden kunnen vallen. Ze eist negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en twee jaar rij-ontzegging voor zeer onvoorzichtig rijden. De advocate van K. citeert uit een eerdere brief van haar cliënt aan het slachtoffer:. ‘Ik bid tot God voor uw gezondheid’. De verdachte is bereid alle schade te vergoeden.