Half jaar cel voor Radek B. na poging brandstichting in Poolse ambassade

Radek B., de man die zichzelf in de Poolse ambassade in brand dreigde te steken, heeft een half jaar gevangenisstraf gekregen. Die tijd heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

De 40-jarige Pool was ten einde raad toen hij in oktober vorig jaar naar de Poolse ambassade in Den Haag toog, benzine over zichzelf goot en met een aansteker in de hand dreigde zichzelf in brand te steken. Radek B. zei dat hij geen andere mogelijkheid meer zag om de uitbuiting van arbeidsmigranten aan te kaarten.

De medewerkers van de ambassade vreesden dat B. zichzelf daadwerkelijk zou aansteken. En daar was volgens de rechters ook alle reden toe. Radek had namelijk 4,5 liter benzine meegenomen in de ambassade en had 2 liter gebruikt om zichzelf op verschillende momenten te overgieten. Bovendien is niet duidelijk of de aansteker écht onklaar was gemaakt, zoals beweerd door B, en had hij nog een andere aansteker op zak die wel werkte.

Opvallend

Er was dus wel degelijk gevaar voor de ambassade, oordeelt de rechtbank, die voldoende bewijs ziet om uit te gaan van een poging tot brandstichting. Opvallend, want de officier van justitie dacht daar twee weken geleden tijdens de behandeling van de rechtszaak juist anders over. Die ging uit van voorbereiding van brandstichting, niet van een daadwerkelijke poging daartoe. De straf, vijftien maanden cel, waarvan negen voorwaardelijk, viel daarom hoger uit dan de twaalf maanden die het OM had geëist.

Radek zelf is het niet met de redenering van de rechtbank eens, zo laat zijn advocaat Sander Rens weten. ,,Hij is wel blij dat hij niet meer de gevangenis in hoeft omdat hij die zes maanden al in voorarrest heeft gezeten. We bestuderen het vonnis en kijken of er mogelijkheden zijn om in hoger beroep te gaan.”