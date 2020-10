Half jaar cel voor verspreiden kinderporno: ‘Ik wil alles vergeten’

Den Haag is van grote steden het ‘gezondst’ om in te wonen

17:04 Van de grote steden in Nederland heeft Den Haag jaarlijks de minste gezondheidsschade door luchtverontreiniging: 500 miljoen euro. Daarmee scoort de hofstad ook beter dan veel andere grote steden in Europa. Ter vergelijking: in Amsterdam gaat het om ruim een miljard euro. Dat blijkt uit een stedenonderzoek van onderzoeksbureau CE Delft.