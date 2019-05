Half jaar cel voor voormalig NFI-medewerker die met eigen bloed sjoemelde

De 39-jarige Sandhja K. werd in 2016 en 2017 twee keer aangehouden met teveel alcohol op achter het stuur. Eén keer reed ze te hard, stuiterde ze over een verkeersdrempel en had ze een kind achterin de auto. Hoewel ze op een andere afdeling van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werkte, wist ze beide bij haar afgenomen bloedmonsters in handen te krijgen en met water aan te lengen. De alarmbellen gingen echter af bij justitie toen bleek dat de vrouw bij het NFI werkte en twee keer een beduidend lagere alcoholwaarde bij het contra-onderzoek naar voren kwam.

De rechters namen het de vrouw die inmiddels in Amersfoort woont, vooral kwalijk dat ze het imago van het NFI persoonlijk geschaad heeft. In het vonnis staat: ‘Het NFI neemt een bijzondere plaats in de samenleving in. Van daar werkzame personen wordt een hoge mate van integriteit en onkreukbaarheid verwacht’. Om die reden vond de rechtbank dat er ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd moest worden. Dat is dus een celstraf van zes maanden. Daarnaast krijgt ze nog een half jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. K. mag ook twee jaar geen auto rijden en drie jaar geen ambt bekleden.



