Halloween: nog één dag griezelen

In de Haagse wijk Houtwijk wordt vanavond de Trick or Treat Halloweenavond georganiseerd. Van 19.00 tot 21.00 uur kunnen kinderen langs de huizen rond het B. Thoenplantsoen gaan om iets lekkers op te halen. De adressen waar kinderen welkom zijn hebben flyers voor het raam hangen.



In Zoetermeer organiseert Buurtforum Samenindestromen aan de Zambezistroom vanavond een Halloween Horror Story. Tussen 19.00 en 21.00 uur kan over het griezelpad gelopen worden, maar 'betreden is op eigen risico'!



Delftenaren verzamelen zich vanavond vanaf 18.00 uur terecht in speeltuin de Bras, waar een halloweenviering gehouden wordt. ,,In groepjes gaan we de deuren langs in de straten rondom de Brasserskade, om bij deelnemende en volledig in griezelstijl versierde huizen met griezelig verklede buurtbewoners aan te bellen'', zo kondigde de organisatie aan. ,,De buurtbewoners krijgen hierbij maar één keuze: snoep of je leven!'' Voor deze activiteit zijn wel toegangskaartjes nodig, deze konden tot en met afgelopen vrijdag worden aangeschaft.