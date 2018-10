Haltes bus 23 weg om drie minuten tijdwinst

De twee haltes van buslijn 23 in de Rijswijkse Muziekbuurt worden definitief geschrapt. Het besluit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt niet 'gerepareerd'. Dat zegt de Haagse wethouder Robert van Asten. Hij is voorzitter van de commissie vervoersautoriteit bij MRDH, die over dit soort besluiten gaat.



Verschillende ingrepen op de route van bus 23 zorgen ook voor onrust in Haagse wijken. Maar vooral inwoners van Rijswijk hadden nog de hoop dat de bus in hun buurt zou blijven stoppen. Dit onder meer naar aanleiding van een demonstratie onder leiding van Rijswijks Belang en het feit dat onder een petitie honderden handtekeningen werden gezet.



Veel oudere inwoners van Rijswijk zijn afhankelijk van de bus om onder meer naar ziekenhuis Leyenburg in Den Haag te gaan. Rijswijk heeft zelf geen ziekenhuis.



Het schrappen van de haltes moet voor drie minuten tijdwinst gaan zorgen op de lijn. Björn Lugthart, de Rijswijkse wethouder mobiliteit, heeft zijn twijfels of die tijdwinst wel gehaald gaat worden. ,,Bus 23 gaat straks over de busbaan op de Sir Winston Churchilllaan rijden'', zegt hij. ,,Het is een beetje een technisch verhaal, maar als je ziet dat er op die nieuwe route door de bus meer verkeersbewegingen moeten worden gemaakt, betwijfelen wij of het sneller gaat. Wij vinden dat er eerst gemeten had moeten worden of die tijdwinst wordt gehaald voordat je een hele wijk afsluit van die bus.''