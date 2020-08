Hamburgerkoningin La Toya, 23 jaar en zwanger, stapte uit het leven: ‘Ze was als de dood voor corona’

Verstande­lijk beperkte vrouw: Taxichauf­feur wilde mij niet thuisbren­gen voordat ik hem oraal had bevredigd

18:37 Als het aan justitie ligt, gaat taxichauffeur Rouin H. (33) tweeënhalf jaar de gevangenis in voor verkrachting van een van zijn passagiers. De vrouw met wie hij seks had is dan wel 38 jaar, maar heeft het verstandelijk vermogen van een kind van 4.