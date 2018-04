Hammam in Schilderswijk staat te koop

Waterglijbaan X-Stream in Duinrell weer geopend

10:47 De X-Stream waterglijbaan in attractiepark Duinrell is weer geopend. De omstreden glijbaan was wekenlang dicht, omdat de 18-jarige Younes in februari een hersenschudding en een whiplash bij de glijbaan had opgelopen. De oorzaak zou volgens woordvoerder van het attractiepark hebben gelegen bij een 'technisch defect in combinatie met foutief gebruik door een andere gast.'