Handbalvereniging Hellas gaat swingen met nieuwe toptrainer

In het verleden is al gebleken dat handbalvereniging Hellas een neusje heeft voor het aantrekken van toptrainers. Ook nu weer is het, met de Portugees Fernando Nunes, gelukt een bekwame oefenmeester te binden. Strijden om de titel is zijn missie.

Het kan soms vreemd lopen met spelers en trainers. Nadat Hellas eind vorig seizoen coach Hans van Dijk onverwacht zag vertrekken naar Volendam, was goede raad duur. Van Dijk had net twee succesvolle seizoenen achter de rug en het viel niet mee een opvolger tevoorschijn te toveren. Totdat plotseling Fernando Nunes uit Portugal zich aandiende. Een man met een rugzak aan ervaring, die het wel zag zitten de Haagse eredivisieclub onder zijn hoede te nemen.

Waarom hij naar Hellas is gegaan, vindt Nunes, wiens vrouw in Nederland werkt, niet moeilijk om uit te leggen. ,,Ik ontving een telefoontje en vanaf het begin voelde ik dat het perfect was om bij zo'n club met historie te gaan werken. De gesprekken waren open en gaven mij vertrouwen. Prima mensen. Het programma dat zij mij toonden, was bovendien aantrekkelijk en we waren er dus snel uit. Het kostte geen enkele moeite de uitnodiging te accepteren om deel uit te maken van de Hellasfamilie."

Quote Ik heb professio­ne­le clubs meegemaakt die niet zo ondersteu­nend waren als Hellas Nunes

De eerste indrukken van het team waren voor Nunes positief. ,,De leiding van de club probeert alle voorwaarden te scheppen om onze job zo makkelijk mogelijk te maken. Ik heb professionele clubs meegemaakt die niet zo ondersteunend waren als Hellas. Het team is een mix van jonge talenten en ervaren spelers. De oudere spelers zijn een prima voorbeeld voor de jonkies die ze ook alle support geven. Het is een groep spelers met veel capaciteiten en met de bereidheid hard te werken en veel te leren."

Teamspirit

De Portugees heeft ook ervaren dat Hellas een team heeft dat het naast techniek moet hebben van teamspirit. ,,Die gasten beseffen, dat het alleen met elkaar mogelijk is de doelstellingen te halen. De kracht is de goede verstandhouding onderling en het willen knokken voor elkaar. We moeten nog wat zaken op tactisch gebied verbeteren, maar daar werken we alle trainingen hard aan."

Nunes is een aimabele man, maar ook temperamentvol als het nodig is. Lachend, met de nodige zelfkennis: ,,Ik heb Latijns bloed, dus dat speelt weleens op. Ik beleef een wedstrijd heel intens en ik beschouw elke partij alsof het de laatste is. Ik ben een man van de discipline. Zonder duidelijke regels is het onmogelijk je als speler te ontwikkelen. Beleving en discipline probeer ik op mijn spelers over te brengen."

Quote We knokken elke wedstrijd voor de overwin­ning Nunes

Zijn missie is duidelijk. ,,Ik verwacht een zware competitie, waarin het team elke week moeilijkheden moet overwinnen. Als we bij de top 3 willen eindigen, moeten we de hele competitie stabiel zijn. Niet alleen een paar wedstrijden. Ook de andere teams werken keihard en willen bovenin eindigen. Dat wordt dus een hele strijd. Eén belofte kunnen we doen: we knokken elke wedstrijd voor de overwinning. Hoe het dan afloopt, moeten we afwachten."