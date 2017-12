Handboek Spuiforum: hoe zit het ook alweer met dat cultuurpaleis?

Na uitstel vanwege gebrekkige informatie bespreekt de Haagse raadscommissie het Spuiforum vanavond alsnog. Alle stukken zijn nu bestudeerd, dus Wijsmuller moet voor de zoveelste keer de arena in. Hijzelf heeft alle vertrouwen, maar dat wordt buiten zijn eigen HSP amper gedeeld.

Het is het zoveelste debat over het cultuurpaleis, dus daarom vooraf een beknopt 'handboek Spuiforum'.

1. Nieuw cultuurcomplex

Op het Spui komt een nieuw onderkomen voor het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. De plannen zijn al zo'n tien jaar oud, de naam veranderde al drie keer: van cultuurforum naar Spuiforum en Onderwijs- en Cultuurcomplex. Het ontwerp werd drastisch gewijzigd, het prijskaartje ook: van 240 miljoen euro naar maximaal 177 miljoen (als alles volgens plan verloopt).

De bouwput van het Spuiforum.

2. Waarom moet dat gebouw er komen?

Het kortste antwoord: het oude complex was 'een gribus', in de woorden van voormalig PvdA-wethouder Marieke Bolle. De Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater waren in 1987 voor een schijntje gebouwd (kosten: 28 miljoen gulden). ,,Hiermee kunnen we niet verder'', zei Bolle in 2009. Maar wat moet er dan komen? En hoeveel mag het kosten? Over die vragen ging het jarenlang op de werkkamers en in de raadzaal van het stadhuis, pal naast de zalen.

3. Maar nu wordt er toch gebouwd?

Jazeker. De Anton Philipszaal is al gesloopt, een deel van het Lucent Danstheater eveneens. De grote bouwkranen worden nu opgesteld. Dat Spuiforum komt er wel, beseffen zelfs de grootste tegenstanders. Het cultuurcomplex moet klaar zijn in 2020.

De concertzaal.

4. Waarom blijft het dan zo'n gevoelig dossier?

Het is een giftige cocktail: het is het grootste - en duurste - bouwproject op een van de meest zichtbare plekken van de stad. De plannen stammen uit de crisistijd, het dossier spleet complete partijen en besliste mede de verkiezingen van 2014. En dat uitgerekend HSP'er Joris Wijsmuller, de felste tegenstander van het oude Spuiplan, nu de kar trekt, maakt het scenario van een politieke thriller compleet.

5. Waarover gaat het vanavond?

Het commissiedebat gaat vooral over het exploitatiegat van dik 2 miljoen euro. Maar ook over de informatievoorziening aan de gemeenteraad. En over de kosten van het totale plan. De vraag is inmiddels niet meer óf er gebouwd moet worden, maar vooral of het college -met Wijsmuller aan het stuur- wel juist handelt, de goede besluiten neemt, de kosten weet te beperken en de gemeenteraad goed informeert.

Wethouder Wijsmuller afgelopen zomer bij de officiële start van de bouw.

6. Gaat Wijsmuller dit politiek overleven?

Daar lijkt het vooralsnog wel op. Oppositiefracties als PVV en Groep de Mos hebben de moties van wantrouwen al op de printer liggen voor het raadsdebat van volgende week, maar Wijsmuller heeft voldoende rugdekking in het college.

De oplossing voor het exploitatietekort heeft hij samen met de wethouders van de andere vier partijen afgesproken.

Maar het blijft oppassen: vooral de coalitiefracties van VVD en CDA waren streng in hun eerste oordeel, met kreten als 'stuurloos schip'.

Als straks blijkt dat Wijsmuller ergens in het complexe proces van de afgelopen jaren een flinke steek heeft laten vallen, zullen ook die partijen hem zonder pardon voor de bus gooien. Want veel krediet heeft de HSP'er op dit dossier niet: andere partijen zijn nog altijd getraumatiseerd door zijn ijzersterke anti-campagne tegen het oude plan.