Handelaar in illegale sigaretten voorlopig vrij om bij zijn winkels en zieke vrouw te zijn

All About Food in Den Haag tegen voedselver­spil­ling

15:44 Nederland behoort tot de landen waar het meeste voedsel wordt verspild. Jaarlijks gooien wij per persoon gemiddeld vijftig kilo goed voedsel weg. In Het Nutshuis in Den Haag wordt van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 oktober een festival gehouden dat volledig in het teken staat van deze voedselverspilling.