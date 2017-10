Handen uit de mouwen voor eigen voorzieningen in Voorschoten

Eeuwig Den Haag Van eerste wijkbus tot 'Ouwe Koek'

10 oktober Het is zestig jaar geleden dat minister Suurhoff de allereerste AOW 'uitreikte'. Den Haag komt nu met een canon over wat er sindsdien in de ouderenzorg is gebeurd. De stad was vaak koploper in het bedenken van voorzieningen om senioren vitaal te houden.