Handen vol aan nieuw soort zwerfafval: mondkapjes steeds vaker op straat en in de natuur te vinden

Boswachter

‘Dit zwerfafval is een nieuw fenomeen dat we voor de coronacrisis niet kenden’, zegt boswachter Erwin Hemelop in een persbericht van de gemeente Den Haag. ‘In de natuur valt het aantal weggegooide beschermingsmiddelen gelukkig mee. Wandelaars of fietsers hoeven in de buitenlucht geen mondkapje te dragen en genieten vaak bewust van het groen. De paar die we aantroffen, zijn vast uit een jas- of broekzak gevallen. In de verharde gebieden zien we wel meer corona-afval.’