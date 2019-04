Handgranaat gevonden bij supportershome ADO Den Haag

Volgens een woordvoerder van de politie is de Explosieven Opruimingsdienst gestuurd om het voorwerp onschadelijk te maken. Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om een werkend explosief gaat.



Een medewerker van het supportershome ontdekte het explosief vanochtend rond 10.40 uur en alarmeerde daarna de politie. Bij ADO Den Haag zijn ze geschrokken van het incident. ,,Dit maken we gelukkig niet elke dag mee. Hoe het nu verder gaat ligt in handen van de politie”, laat een zegsman van de club weten. De selectie van ADO Den Haag ging vanochtend ‘gewoon’ het veld op voor een training, terwijl in het hoofdgebouw ook het kantoorpersoneel aan de slag ging.