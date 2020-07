‘Handgranaat’ gevonden, speelparkje afgezet

Haagse Nieuwe Nuria (17): ‘De druk onder jongeren wordt enorm opgevoerd: het is ‘cool’ als je hét hebt gedaan’

20:07 In de rubriek Haagse Nieuwe spreken we elke week een jonge Hagenaar op de springplank naar volwassenheid. Deze week een gesprek met Nuria Levenbach. Sinds haar kleutertijd is Nuria al een gepassioneerde paardenmeid. „Op de manege kom ik tot rust en kan ik mezelf zijn.”