Oud-Hollandse handgranaat opgedoken in Westbroekpark

Haagse Rapati in de rol van Mata Hari: 'Ik heb de smaak te pakken'

12:21 Mata Hari, the naked spy, een gedramatiseerde documentaire over het leven van de danseres, prostitué en spion Mata Hari beleeft vandaag zijn internationale première in het Filmhuis in Den Haag. Dat heeft alles te maken met de Haagse hoofdrolspeelster Florence Rapati.