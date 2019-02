Handgranaten uit Tweede Wereldoorlog gevonden op Oude Waalsdorperweg

OM: Selier niet overleden door politieop­tre­den

17:16 De 39-jarige Paul Selier is niet overleden als gevolg van de stompen die hij op zijn lichaam kreeg bij zijn arrestatie. Dat maakt het Openbaar Ministerie zojuist bekend. Selier werd in de vroege ochtend van 2 februari 2018 gearresteerd in Waddinxveen. Waaraan Selier wel is overleden, wil het OM op verzoek van de nabestaanden niet zeggen.