Handhavers betrappen wildkampeerders op strand en in duinen, maar beboeten is nog niet zo makkelijk

DHL-bezorger met geweld van bus beroofd op Waldeck Pyrmontka­de

14:10 Een bezorger van postorderbedrijf DHL is vanmiddag op de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag beroofd van zijn bestelbus. Daarbij werd geweld gebruikt. De dader ging ervandoor in de bus, de politie is een zoektocht gestart.