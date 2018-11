Handhaving in Den Haag lijkt steeds meer op dweilen met de kraan open

Handhaving was blijkbaar hard nodig. De wijk Laak is niet bepaald een parel van de stad, voor wie de resultaten van de grote politie-actie afgelopen zaterdag achter elkaar zet. Het verslag in deze krant gisteren las als een strafblad van dertig pagina’s. Meer overtredingen dan Tommy Beugelsdijk.



Laak is een van onze kleinste stadsdelen, met amper 50.000 inwoners. Hoewel dat er veel meer kunnen zijn want bij de invallen door de Haagse Pandenbrigade werden ook behoorlijk veel misstanden geconstateerd, waaronder illegale kamerverhuur.