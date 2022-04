Handhavingsactie levert wapens en drugs op, maar ook boetes voor zwartrijders en aanhoudingen

De focus tijdens deze handhavingsactie lag voornamelijk op de reizigers van bus, tram, trein en metro. Ook werden taxi’s gecontroleerd. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de diverse vervoersmaatschappijen controleerden op de naleving van de huisregels, maar ook of reizigers beschikten over een geldig vervoersbewijs.

Openbaar vervoer

In de meeste gevallen houden reizigers zich goed aan de voorgeschreven regels en betalen zij ook voor het gebruik van het openbaar vervoer. Toch kregen in totaal 152 personen van de HTM, RET of EBS een boete omdat zij niet beschikten over een geldig vervoersbewijs. Van deze mensen werden 2 personen aangehouden door de politie omdat zij nog gesignaleerd stonden voor een eerder opgelegde straf.

Tijdens de controles van de NS-medewerkers Veiligheid & Service hebben 44 reizigers een uitstel van betaling van hun boete gekregen omdat ook zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Controleurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport controleerden taxi’s op de voor hen geldende regels. In een kwart van de gevallen werd een sanctie opgelegd omdat zij de regels onvoldoende naleefden. Bovendien was er 1 chauffeur die een taxi bestuurde terwijl hij een uitkering ontvangt en ook nog met de vergunning van een ander reed. Deze kwestie wordt met de uitkeringsinstantie opgepakt.

Hygiëne in horeca

Ook zijn 10 horecabedrijven gecontroleerd op de naleving van vergunningen, de drank- en horecawet en hygiëne. In 3 gevallen werden de vergunningsvoorwaarden onvoldoende nageleefd en wordt de burgemeester op de hoogte gebracht. In 2 horecabedrijven maakte de NVWA proces verbaal op omdat de regels omtrent hygiëne onvoldoende werden nageleefd. Ook werd de vreemdelingenpolitie betrokken bij een horecabedrijf vanwege iemand die illegaal aan het werk was.

Fietsen op het plein

Het gemeentelijk handhavingsteam controleerde op plaatsen waar zij veel meldingen krijgt van bewoners en ondernemers over uiteenlopende ergernissen, bijvoorbeeld fietsen in een voetgangersgebied, foutparkeren, alcohol- en drugsgebruik op plaatsen waar dat niet is toegestaan. De handhavers deelden aan 113 personen een boete uit omdat zij fietsten op het Plein, een voetgangersgebied. Ook zijn diverse fietswrakken verwijderd.

Een boete wordt niet altijd goed ontvangen, maar tijdens de actie werd een handhaver naar de keel gegrepen omdat de verdachte het niet eens was met de prent die werd opgelegd. Deze persoon is aangehouden.

Volledig scherm De integrale handhavingsactie rondom station Den Haag Centraal. © Martijn Beekman

Hoge huren en energiefraude

De Haagse Pandbrigade controleerde samen met Stedin en de politie 44 adressen in het gebied op illegale kamerverhuur, illegale bouw, vergunningen, adresinschrijvingen en huur. In slechts 6 gevallen werd de regelgeving voldoende nageleefd. In veel gevallen blijkt een veel te hoge huur te worden gevraagd voor het aantal vierkante meters. Het hoogste bedrag was 2400 euro voor minder dan 60 vierkante meter.

Op 10 adressen klopte de adresinschrijvingen niet. Op 1 adres werd geconstateerd dat er al 2 jaar geen energiecontract is afgesloten. Stedin heeft hierop de meters direct afgesloten. Een aantal adressen wordt op een later moment opnieuw gecontroleerd om te kijken of de naleving van regels dan wel op orde is.

Steekwapens en drugs

Verder organiseerde de politie op het busplatform van Den Haag Centraal Station een grote verkeerscontrole waar zij samen met het Openbaar Ministerie en de Douane tientallen voertuigen onder de loep namen. Daarnaast werd gecontroleerd op openstaande straffen. Tijdens deze controle bleken 2 bestuurders te rijden zonder rijbewijs, ook werden 2 personen aangehouden voor rijden onder invloed. Er waren ook 10 voertuigen die niet meer mogen verder rijden totdat ze zijn goedgekeurd door de RDW.

Daarnaast zijn er drugs en 2 steekwapens aangetroffen in het verkeer. De wapens zijn in beslag genomen en van de drugs is vrijwillig afstand gedaan.

De vreemdelingenpolitie was ook bij de verkeerscontrole aanwezig. Zij doet onderzoek naar de identiteit en verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. Tijdens de controle zijn er 2 personen aangetroffen die nader moeten worden bekeken.

Wat is een integrale handhavingscontrole? De gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, Inspectie Leefomgeving en Transport, NVWA, Stedin, HEIT en de brandweer werken tijden een actie samen met de openbaar vervoersmaatschappijen NS, HTM, RET en EBS. Medewerkers van de gemeente waren tijdens de actie aanspreekbaar voor bewoners, ondernemers en reizigers die vragen hadden over de actie. In de meeste gevallen is positief gereageerd op de actie van de diensten. Daarmee werd de actie in zijn geheel als succesvol ervaren.

