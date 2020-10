Handig en oersterk, Mark was een vader waar je op kon bouwen: ‘Alleen z’n hart kon niet tegen onrecht’

Mark groeide op in de Haagse Spiraeastraat. Hij was de oudste van het gezin met drie kinderen. Mark had vuurrood haar en een bijpassend temperament. Hij kon niet tegen onrecht. Sterk als-ie was had hij moeite zich te beheersen als pesters hem of anderen belaagden. Weglopen leek dan de beste optie. Toen hij vanwege dyslexie naar het speciaal onderwijs ging, veranderde er veel. Op de Pastoor van Arsschool bloeide hij op. Dankzij de kleine klassen en de onderwijzers die hem in z’n waarde lieten. Weglopen was voortaan verleden tijd.

Dat hij het vervolgens op de tuinbouwschool goed deed, was geen verrassing. Mark was het liefst buiten, had gevoel voor de natuur, was beresterk en een doener. Dat merkte ze ook bij Hanenburg. Vanaf zijn dertiende werkte hij bij het oer-Haagse tuincentrum aan de Groen van Prinsterenlaan. Hij werd er gewaardeerd. Niet alleen door z’n baas maar ook door de klanten. Velen vroegen naar de jongen omdat hij ze zo goed geholpen had.

Volledig scherm Mark Kosterink als kleine jongen. © Familie Kosterink

Kracht

Terwijl zijn jongere zusje al het huis uit was, bleef Mark wat langer hangen. Hij was gek op z’n ouders. Dat er lekker voor hem werd gekookt en dat z’n was gedaan werd moet ook hebben geholpen. Mark werd verliefd, ging samenwonen in de Perenstraat en werkte, inmiddels als vaste kracht, met veel plezier bij Hanenburg. Als hovenier maar ook als medewerker in het tuincentrum. Van een getergde jonge jongen met dyslexie was hij uitgegroeid tot een capabele kracht die het overzicht had en heel belangrijk was voor het bedrijf.