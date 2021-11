Handig of irritant? Op de Haagse straten vechten vier bezorgsupers om de klant

Sportclubs balen van ‘nergens op gebaseerde’ nieuwe maatrege­len: ‘Zonder publiek heeft het geen zin’

Tot minstens vrijdag 3 december worden sportwedstrijden zonder publiek afgewerkt. Zowel binnen als buiten, op prof- en amateurniveau. ADO-VVV leek de best bezochte wedstrijd van dit seizoen te gaan worden, de basketballers van The Hague Royals staan aan de vooravond van de publiektrekkende derby tegen ZZ Leiden en bij Hijs Hokij speelt men zonder publiek liever helemaal niet. De maatregel zorgt voor vraagtekens en onbegrip in de sportwereld. ,,Ondoordacht en nergens op gebaseerd.”

12 november