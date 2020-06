Hanen massaal gedumpt in Den Haag: ‘Een haan kan het begin zijn van een burenruzie’

Geen nieuwe coronabe­smet­tin­gen op Liduina­school ontdekt

17:58 Op de Haagse Liduina Basisschool in Bezuidenhout zijn vooralsnog geen nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus ontdekt. Zondag werd vanuit het schoolbestuur een brief verspreid waarin stond dat bij twee leerlingen en een lerares het virus is vastgesteld.