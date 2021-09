Hangende schouders in Laak nu dag des oordeels nadert: ‘Den Haag zonder ADO klopt niet’

Als ergens nog hoop is voor een goede afloop voor ADO Den Haag moet het in Laak zijn. Maar zelfs in het thuishonk van de club heerst twijfel. De aanhoudende stilte rondom de overname van de club knaagt: geen Hagenaar weet of ADO volgende week nog bestaat. ,,Het is treurig en een schande”, zegt eigenaar Peter van Consumptie Huis De Aanloop op het Jonckbloetplein. ,,Maar wat kunnen we eraan veranderen?”