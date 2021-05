Hangouderen bestaan ook. Ze spoelen aan bij menig winkelcentrum

Hier hangen de stamgasten, Leen Half Een, Schele Joop, Gerard de Gleuvenglijder en Elsje en haar struise dochter Samantha. Ze zitten in een cirkel rond de stamoudste: Ome Ed. Hij heeft al flink wat Spa Geel op, zo te ruiken. 'Effe versoepelen', zegt hij telkenmale als hij een verse pijp gerstenat ontkurkt. 'Ik heb mijn eerste dosis Pfizer gehad', roept Ome Ed. 'Nooit gedacht dat een man dat in het openbaar zou zeggen', lacht Samantha. 'Als je anderhalf jaar geleden had gezegd dat je iets van Pfizer in je lijer had, werd je uitgelachen.