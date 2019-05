Hangt de Haagse Nachtwacht binnenkort in het Rijksmuseum?

Een Haagse Nachtwacht in het Rijksmuseum, was het altijd al een droom om in zo'n bekend museum te hangen?

,,Ja, we waren euforisch toen we het nieuws kregen. Natuurlijk is het leuk! We zijn vooral trots dat we uit 8390 inzendingen zijn gekozen. We zijn ook onwijs goed, maar dat vindt elke kunstenaar van zichzelf.‘’



Hoe zijn jullie hierin gerold?

,,Dat was niet zo moeilijk. Het Rijksmuseum heeft er enorm veel publiciteit voor gemaakt. Wij hebben ons met twee dingen ingeschreven, dit schilderij staat onder de naam van Els.‘’



Wat als jullie winnen?

,,Dan wordt ons schilderij, samen met die van andere winnaars, tentoongesteld in de zomerexpositie Lang Leve Rembrandt. Tienduizenden mensen uit de hele wereld zien het dan, dat museum is heel druk. En op 21 juni, toevallig mijn verjaardag, is de uitslag. Dus ik verwacht eigenlijk een mooi cadeautje.‘’



Wat gaaf!

,,Ja, mocht het gebeuren, helemaal super! En anders drinken we een whisky in de kroeg en staan we de volgende dag weer vrolijk op.‘’



Hebben jullie ook iets met Rembrandt?

,,Ja, daar hebben we een heleboel mee gedaan. Zo maakten we in 2005 een serie schilderijen van zelfportretten van hem en zag je Rembrandt steeds ouder worden. Schiphol heeft die serie gekocht. Aan een muur van een meter of 80 hingen daar 18 portretten. Hij is een grote inspirator, Rembrandt is voor mij de Messi van de schilderkunst.‘’



