Hanneke en Jorik verkopen eengezinswoning in Nootdorp: ‘Fijn wonen aan grote binnentuin’

Eigenlijk is er voor de huidige bewoners geen werkelijk dwingende reden om te verhuizen. Het huis is heerlijk en voldoet aan al hun wensen. En vooral de locatie en het feit dat de woning in een hofje gesitueerd is, maakt het ideaal voor Hanneke en Jorik, en voor hun dochter Ilse. De huizen zijn rondom een grote gemeenschappelijke ‘binnentuin’ gebouwd waar kinderen in alle rust kunnen spelen. ,,Dat is een fijn idee, er is voldoende sociale controle en we organiseren zo nu en dan een spontane burenbarbecue. En onze dochter heeft dankzij de buurjongens twee ‘broers’,” vertelt Jorik.