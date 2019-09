Hans Borrias wil heel Den Haag volhangen met flyers: ‘Bronovo MOET blijven’

Als het aan de Haagse Hans Borrias ligt, hangt Den Haag binnen de kortste keren vol met flyers met de oproep dat ziekenhuis Bronovo open moet blijven. Want dat is wat hij als oprichter van de Facebookgroep ‘Bronovo MOET blijven’ wil bereiken. ,,Ik wil de politiek ervan doordringen dat sluiting niet is wat de burgers willen.”

De sluiting van het ziekenhuis in het Benoordenhout zorgt al tijden voor hoog oplopende emoties bij omwonenden, patiënten en in een aantal gevallen ook personeel van het ziekenhuis. Dat bewoners van het hele verzorgingsgebied, inclusief Scheveningen, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, nu zijn aangewezen op de spoedeisende hulp in het Westeinde Ziekenhuis in de Haagse binnenstad baart veel mensen zorgen. ,,We horen nu al dat de wachttijden enorm zijn toegenomen”, zegt Bert van der Ham die Borrias helpt bij het uitdelen van de flyers voor de deur van ziekenhuis Bronovo.

Vertouwd ziekenhuis

,,Wilt u die voor uw raam zetten? Graag!” zegt Borrias als hij de zoveelste flyer uitdeelt. ,,In 99 procent van de gevallen nemen de mensen die hier aankomen de flyer aan. De meeste mensen willen gewoon niet dat dit vertrouwde ziekenhuis dicht gaat.”

De flyeractie voor de deur van het ziekenhuis is de aftrap van een gebiedsbrede manier om politici op andere gedachten te brengen. ,,De oproep komt vanaf vandaag ook te liggen bij winkels, huisartsen en wijk- en dienstencentra”, zegt Van der Ham. ,,We hebben er in eerste instantie 10.000 laten drukken, maar we kunnen ze zo weer bijdrukken”, zegt Borrias. Het hele verzorgingsgebied van Bronovo bestaat uit 160.000 mensen.

De Facebookgroep ‘Bronovo MOET blijven’ legt in de flyer uit waarom ze protesteren tegen sluiting. ,,Er is door de raad van bestuur van het ziekenhuis en de politie een aantal uitgangspunten verkeerd geïnterpreteerd of niet meegewogen. Zo is de sluiting niet gebaseerd op de groei van de bevolking met 5000 inwoners per jaar en zijn de effecten van de sluiting van het Rode Kruisziekenhuis in de Haagse Vogelwijk niet meegenomen”, zegt Borrias. ,,Bovendien kan de Haagse politiek wél invloed uitoefenen, terwijl nu steeds wordt gezegd dat ze dat niet kan.”