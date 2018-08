Hans en Hennie dolblij met voortbestaan ouderensoos

Menselijke schedel gevonden in achtertuin Den Haag

25 augustus In de achtertuin van een huis aan de Toscaninistraat in den Haag is zaterdag een menselijke schedel gevonden. Het is nog niet duidelijk waar die vandaan komt en hoe oud deze is. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet daar onderzoek naar. Of er nog andere menselijke botten zijn gevonden is niet bekend.