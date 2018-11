Hans Middendorp vrijgesproken van mishandeling

UPDATE Mijlpaal voor Binckhorst: omgevings­plan aangenomen

29 november Het omgevingsplan voor de Binckhorst is zojuist aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) is gelukkig met die mijlpaal. ,,Ik ben heel blij voor de stad. Hier is echt vier, vijf jaar aan gewerkt. Dit is echt lef tonen omdat we gaan experimenten in een groot gebied midden in de stad,’’ aldus een voldane Revis die zojuist aan alle kanten door raadsleden werd gefeliciteerd.