Hans Struijk Fietsen failliet verklaard

De landelijke keten had vijftien vestigingen over heel Nederland, met onder andere winkels in The Globe in Den Haag, aan de Parkweg in Voorburg, aan de Markt in Nootdorp, aan de Minister Talmalaan in Rijswijk, aan de Westlaan in Pijnacker en aan de Amsterdamstraat in Zoetermeer.

De keten kreeg vorige week uitstel van betaling, maar de surseance is gisteren omgezet in een faillissement. ,,De opbrengsten wogen niet meer op tegen de kosten'', aldus curator Reinoud van Oeijen. ,,Nader onderzoek moet uitwijzen waardoor dat komt.''

Volgens de curator wordt er gekeken naar een doorstart. ,,We kijken of we de keten in het geheel kunnen door laten starten of dat dat met enkele filialen gaat gebeuren. Zo hopen we de werkgelegenheid te waarborgen.'' De salarissen van de werknemers worden door UWV uitbetaald.

De fietsenwinkels van Hans Struijk waren een begrip in de regio Haaglanden. Hij runde in Den Haag twee vestigingen en in 2003 won hij met zijn winkel in The Globe de titel Tweewielerwinkel van het Jaar. Hans Struijk Fietsen werd in 2009 verkocht aan de International Bike Groep (IBG) en groeide uit in 15 vestigingen. Dat bedrijf verkocht de winkels in 2015 weer door aan het Belgische bedrijf Fiets!.