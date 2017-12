Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo) gaat letterlijk ‘Back to 78’

Extra koopavonden in verband met de feestdagen

13:32 Het is voor sommige mensen een jaarlijks terugkerend stressmoment: de feestdagen staan voor de deur en er zijn nog geen cadeautjes in huis. De winkels in de Haagse binnenstad bieden een oplossing houden de deuren rond kerst en oud en nieuw langer geopend. Vanavond is de eerste extra koopavond.