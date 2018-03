Hans Wiegel verkenner voor nieuwe Haagse coalitie: 'Moeder De Mos is groot fan van me'

Voormalig vicepremier Wiegel (1977-1981) gaat kijken hoe er een 'stabiel en ambitieus' college kan komen. ,,Wij zijn zeer vereerd dat een politiek zwaargewicht als Hans Wiegel de rol van verkenner op zich zal nemen'', zegt Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos. ,,We kennen elkaar al langer. Hij heeft me gecoacht toen ik Kamerlid was. En andere partijen hebben ontzag voor hem, er is vertrouwen, dat is belangrijk.''

Wiegel gaat op zoek naar een coalitie 'met voldoende draagvlak in de gemeenteraad, waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag'. Zo is een coalitie van winnaars en grote partijen - Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks - een logische eerste verkenningsoptie. ,,En Wiegel zal ook kijken naar de uitdagingen voor de lange termijn.''



Wiegel: moeder De Mos is groot fan

Wiegel was vicepremier voor de VVD en trad voor de provincie Noord-Brabant ook al eens op als informateur. ,,Ik ken De Mos al heel wat jaren'', zegt Wiegel in een toelichting. ,,Het is een heel aardige man, en is heel bijzonder op eigen kracht zover gekomen. En ik heb een nieuwsfeit voor u: z'n moeder is een groot fan van me.''

Woensdag komen de Haagse fractieleiders kennismaken met de verkenner. Daarna spreekt Wiegel nog met partijleiders afzonderlijk. Belangrijkste vraag is dan wie met wie kan samenwerken in een nieuwe coalitie. ,,Daar gaat het over, en misschien kunnen we het ook nog hebben over wie de wethouders kan leveren'', zegt Wiegel, die denkt zeker deze week nog nodig te hebben voor de eerste verkenning.



Lokaal

De keuze voor VVD-prominent Wiegel is niet zo opzienbarend. Anders dan veel landelijke partijen beschikt de lokale Groep De Mos niet over een dik telefoonboek met tientallen partijprominenten die kunnen optreden als verkenner of informateur. Daarbij is Wiegels VVD nu de tweede partij van Den Haag, met 7 zetels. ,,Maar dat is toeval'', zegt De Mos. ,,Hij wil die klus klaren. Dat is fijn.'' Of Wiegel ook beschikbaar is voor het leiden van de daadwerkelijke onderhandelingen is onduidelijk. ,,Dat moeten we bezien. Maar ook voor die fase hebben we namen met groot kaliber in onze binnenzak. We willen besturen, zo laten we zien dat het ons menens is.''