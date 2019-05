Hans Willink ontvangt Haagse Sportpenning voor steun aan gehandicapten

Justitie wil beelden kliniek Thijs H., instelling weigert vanwege beroepsge­heim

13:19 Het Openbaar Ministerie wil van GGZ-kliniek Mondriaan in Maastricht camerabeelden waarop drievoudig moordverdachte Thijs H. te zien is. De kliniek beroept zich op het beroepsgeheim, dus moet de rechter morgen oordelen of de beelden toch bij het onderzoek betrokken mogen worden.