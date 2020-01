Hans ziet zijn tuin als rijkdom: 'Salamanders zijn bewijs van goed gelukte tuin’

Onrustige nacht in de Haagse regio: agenten bekogeld met stenen, autobran­den, straatro­ven en steekpar­tij­en

13:32 Het is gisteravond en vannacht flink onrustig geweest in de Haagse regio. Hulpdiensten hadden te maken met steekpartijen, autobranden, straatroven, aanrijdingen en een feest in Den Haag liep compleet uit de hand, waardoor de politie massaal moest uitrukken. De incidenten vonden verder ook plaats in Rijswijk, Leidschendam en Zoetermeer. Meerdere personen zijn aangehouden.