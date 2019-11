Hanso Idzerda zond 100 jaar geleden eerste radio-uitzending uit vanuit Haagse Beukenstraat

De honderden gasten hadden sowieso niet in het huis aan de Haagse Beukstraat gepast, waar de ingenieur op 6 november 1919 op de middengolf voor het eerst zijn Soirée Musicale presenteerde. Hij doorbrak de stilte die er tot dusver heerste in de Nederlandse ether en bracht vermaak. Hanso Idzerda was daarmee de grondlegger van uitzendingen op de radio.



Omroep West, Den Haag FM, de gemeente Den Haag en de Vereniging van Radio Zend Amateurs pakken deze woensdag uit met een evenement om deze visionair te eren. Er is van alles te zien: oude radio-apparatuur van radio Veronica, de NOS, een glazen huis met een moderne studio en veel antieke houten ontvangers. Voor de liefhebbers een lust voor het oog. Op een podium zijn er optredens van onder meer the Motions, Ed Struijlaart en George Baker.