HanTing Cuisine verliest Michelin-ster

Restaurant HanTing Cuisine aan de Prinsestraat in Den Haag is haar Michelin-ster verloren. Zojuist werd op het jaarlijkse culinaire festijn in het De La Mar in Amsterdam bekend gemaakt dat de zaak voor het eerst in jaren niet meer staat vermeld in de restaurantgids.

In de Haagse regio behielden Calla's in Den Haag, het Rijswijkse Niven en Aan de Zweth in Schipluiden hun ster. Er kwamen geen nieuwe Michelin-sterren bij.

Vervallen

Vijf jaar geleden ontving chef-kok Han Ji voor het eerst een Michelin-ster voor zijn kookkunsten bij HanTing, die hij in de jaren daarop behield. Dat zijn ster is komen te vervallen, komt voor Han Ji echter niet als een verrassing. ,,Komend voorjaar gaat HanTing verder onder de nieuwe naam Zhēng, inclusief een gloednieuw concept”, vertelt hij. ,,Omdat we dit onlangs al hebben aangekondigd, voelt het logisch dat we dit jaar geen vermelding meer krijgen in de Michelin-gids.”

Quote We hebben besloten om een andere richting in te slaan Han Ji

Na acht succesvolle jaren was het volgens Han Ji de hoogste tijd om met iets nieuws te komen. ,,We hebben besloten om een andere richting in te slaan. We willen terug naar de Chinese basis en toegankelijker worden. Ook gezond eten krijgt een nog prominentere positie”, vertelt hij.

In de afgelopen maanden bracht Han Ji veel tijd door in China om inspiratie op te doen en de opening van het nieuwe restaurant voor te bereiden. ,,Bij Zēng gaan we experimenteren met nieuwe stijlen en smaken en ingrediënten uit de verschillende Chinese keukens. Gestoomde gerechten vormen de kern van de menukaart. Stomen is een belangrijke kooktechniek in China en zorgt ervoor dat de energie en smaken in gerechten beter bewaard blijven.”

