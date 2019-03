Hap na hap gaat TNO-gebouw tegen de vlakte

Bewoners in Bezuidenhout kwamen in 2016 in opstand tegen de plannen voor de in hun ogen veel te hoge woontorens in hun stadsdeel. Na een jaar strijden kwam ontwikkelaar Re-Shape Properties hen uiteindelijk tegemoet: met acht etages zouden de wooncomplexen een bouwlaag minder hoog worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. De oplevering van de woningen staat gepland voor eind 2020/begin 2021.