Hapjesfeest in oud bankgebouw

Tapisco is een prachtige zaak waar Den Haag trots op kan zijn. Laat dat maar aan Marcel van der Kleijn over. Het is zijn vierde restaurant in het rijtje van sterrenstaurant Calla's, Bit Grill Café en Oogst.



We stappen er op een woensdagavond vanuit de regen binnen, worden netjes opgewacht en gaan op zoek naar de kapstok. Die is er niet waardoor vensterbanken en stoelen om ons heen ogen als een rommelige garderobe. Beetje zonde in zo'n mooi interieur met veel fraai tegelwerk en een open strakke keuken in het oude gebouw van boekhandel De Vijf Vocalen en de Mees Pierson Bank.



Tapisco is een combinatie van het Spaanse 'tapas' en het Portugese 'petiscos' oftewel: kleine hapjes. Verwacht geen volle verleidelijke schalen en vitrines van waaruit je mag pakken. Dat hadden we best gewild, maar we zijn in Den Haag, daar werkt dat blijkbaar niet. Dus heeft Van der Kleijn een kaart samengesteld met een seizoensmenu, een tiental hapjes, kwaliteitshammen en kazen.



Dat menu heeft nog wat voeten in de aarde. ,,Dat is er vanavond niet'', weet de serveerster, ,,omdat de vis niet is geleverd.'' Even later blijkt dat toch het geval, hetgeen door een andere ober weer stellig wordt ontkend. ,,Nee hoor, toch wel? Is dat zo!'' Er valt, kortom, aan de bediening nog wat te sleutelen. Ook wijn wordt tweemaal vergeten. Kraanwater komt in afgemeten glaasjes.