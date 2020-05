Happy Meal voor gevorderden: drive-thru voor kreeft blijkt gewild

Een drive-thru voor afhaalkreeft. Kom daar maar eens op. Bij Mama Kelly in Den Haag vinden ze het zelf ook best een gaaf idee. En ze zijn niet de enigen. Op vrijdag en in het weekend komen er per avond wel dertig tot veertig auto’s voorbij, zegt bedrijfsleider Danny dolenthousiast. En soms nog meer. Dat willen we natuurlijk met eigen ogen zien, dus is het op een zondagavond plankgas naar het oude industrieterrein Binckhorst aan de rand van de stad. Daar, in het oude Ketelhuis van de voormalige Caballerofabriek, is Mama Kelly vijf jaar geleden opengegaan. Er is ook een Mama Kelly in Amsterdam.