Hard en gevoelloos dat Armeens gezin wordt uitgezet, maar wel eerlijk

Vlak voor kerst kwam er duidelijkheid voor het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan. Er komt echt geen verblijfsvergunning. Het gezin verblijft al sinds eind november in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag.



Het kerkasiel van de familie lijkt een eindeloze kwestie te worden. Dag in dag uit, nacht in nacht uit wordt er gebeden, gezongen en gepreekt voor de Armeense familie. Zolang de xxl-kerkdienst duurt, worden de uitgeprocedeerde familieleden niet aangehouden. Staatssecretaris Mark Harbers maakte deze week duidelijk dat ook de laatste strohalm voor de familie, de discretionaire bevoegdheid, voor dit gezin niet wordt ingezet. Daarmee is het doek gevallen voor de Armeense familie. Ze kunnen nog weken of maanden in het kerkgebouw blijven zitten, maar uiteindelijk wacht hen uitzetting. Zeker zo vlak voor kerst voelt dat hard en gevoelloos.



Maar het is wel eerlijk. We hebben samen gekozen voor een land waar rechters een onafhankelijk oordeel over asielaanvragen geven en waar de staatssecretaris in heel bijzondere gevallen kan oordelen dat in weerwil van de feiten, toch anders wordt besloten.



Als wij nog steeds in dat systeem geloven, moeten we ons nu neerleggen bij de feiten, hoe bitter die ook zijn.



Het gezin Tamrazyan moet vooral de kans krijgen om zich in alle rust voor te bereiden op verhuizing naar Armenië. Iedereen die met hen begaan is kan hen ondersteunen. Geef hen de kans om in Armenië een leven op te bouwen.



Help hen daarom met het vergaren van een startkapitaal. Maar we kunnen meer doen. We kunnen de kinderen ook helpen door hen te ondersteunen met hun opleiding. Om in de kerstsfeer te blijven: als er in de Nederlandse herberg dan geen plek is, kunnen wij er wel voor zorgen dat deze familie niet in een Armeense stal terecht hoeft te komen.



