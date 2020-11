Harddrugs, illegale medewerker, onderbetaling en meer overtredingen in avondwinkel Vrederust

Haagse moslimpar­tij­en willen samen groot worden: ‘Anders houden we straks geen kiezers meer over’

7 november Het is al jaren de droom van menig moslimkiezer in Den Haag: één grote partij die de tienduizenden moslims in deze stad vertegenwoordigt. De drie kleine islamitische fracties die er nu zijn, kunnen afzonderlijk geen vuist maken. Onder druk van de ‘toenemende verrechtsing’ zoeken ze toenadering. ,,Mensen zijn klaar met de verdeeldheid.’’