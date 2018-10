Harde festivalbeats tergen omwonenden Zuiderpark

Buurtbewoners ervaren volgens het wijkberaad steeds meer overlast van harde techno en andere muziek. En ze kunnen hun auto niet kwijt omdat de straten overvol staan met auto's van bezoekers. ,,Het aantal grote meerdaagse muziek- en cultuurfestivals in het Zuiderpark neemt onrustbarend toe. Het lijkt erop dat ons mooie Zuiderpark wordt geëxploiteerd voor grote festivals en evenementen'', schrijft het wijkberaad.



Het gaat volgens haar vooral om overlast in de Vreeswijkstraat en omgeving, aldus de buurtbewoners die de situatie al eerder aankaartten bij het college. ,,Helaas heeft dit niet geleid tot consideratie richting bewoners. Integendeel. Alweer heeft de gemeente grote nieuwe festivals vergunning verleend voor het Zuiderpark. Notabene festivals met muziek als house, techno, electo en disco (The Crave Festival en Den Haag Outdoor).''



Omwonenden worden volgens het wijkberaad thuis gekweld door muziekgenres die ze niet altijd waarderen. ,,Het gedreun van bassen is in de omgeving goed te horen en duurt vaak tot in de late avond. Ook overdag worden allerlei soorten muziek opgedrongen aan de bewoners die in hun tuin of op hun balkon zitten voor hun rust en ontspanning.''



