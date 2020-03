Harde klappen bij horeca door gedwongen sluiting, maar ondernemers schieten elkaar te hulp

De Rijswijkse Plus supermarktondernemer Richard Jongenotter bood op Facebook direct aan om horecaproducten in zijn schappen te leggen, zodat de voorraad uit de cafés en restaurants alsnog verkocht zou worden. ,,Het is toch wat als je om half 6 te horen krijgt dat je om 6 uur moet sluiten", vertelt Jongenotter aan de telefoon. ,,Het is ons vooral te doen om de kleine ondernemer te helpen. Voor hen maakt het een heel verschil of de pakken melk uit de koelkast wel of niet verkocht worden. Er meldde zich ook een grote partij, maar die kwam niet eens uit de regio en was gewoon op winst uit. Dat doen we niet.”