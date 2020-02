Harde werkers gezocht voor leiding bij Voedselbank: 'Helpen doe je met 't hart op de juiste plek'

Man executeer­de zijn overbuur­man om een lichtje dat in zijn huis scheen, OM eist 14 jaar cel

20:03 In een overvolle rechtszaal eiste het Openbaar Ministerie vandaag veertien jaar cel tegen een Hagenaar die begin vorig jaar in de Haagse Schilderswijk zijn overbuurman Cahit Kilic met drie kogels op straat executeerde. Het ging U. om een lampje waarmee Cahit in zijn huis scheen.