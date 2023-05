‘Harder optreden tegen misbruik van invalidenparkeerplekken in Den Haag’

Column Wij zijn gehersen­spoeld, van jongs af aan

Toen ik een jaar of acht was had ik twee parkieten. Floris en Sindala. Mijn twee helden in een kooitje. Na school rende ik snel naar huis, trok aan het touwtje uit de brievenbus (ach, zoete oude tijd), rende naar boven - en daar hingen ze naast elkaar geplakt, tegen de spijlen. Luidkeels tjirpend, kwetterend en fluitend. Altijd blij als ze me zagen.