Hardleers: jonge bestuurder stapt voor derde keer dronken achter het stuur

Hoger beroep Michael B. moet bijna acht jaar cel in voor aanslag op coffee­shops in Delft, Dean P. opnieuw vrijgespro­ken

De 26-jarige Dean P., een van de twee verdachten van de aanslagen op coffeeshops in Delft in 2018, is opnieuw vrijgesproken door de rechter. In hoger beroep heeft ook het gerechtshof in Den Haag bepaald dat er te weinig bewijs is tegen hem. Zijn medeverdachte, de 44-jarige Michael B., is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tien maanden.

11:47