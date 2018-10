Hardleerse winkeleigenaar meermaals gepakt om drugshandel

Even vragen aan Primeur: Zorginstel­ling krijgt eigen radiozen­der

18:12 De Gemiva-SVG Groep in de Haagse regio is de eerste zorginstelling in de gehandicaptenzorg met een eigen radiostation, dat sinds maandag is te beluisteren. ‘Elke woensdag zijn we live’, vertelt begeleider Jaap van Sandijk.